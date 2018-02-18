İşte yerli otomobilin fiyatı! Bakan Özlü açıkladı

Yerli otomobilin dünyada marka olacağını söyleyen Bakan Özlü, “Emsallerinden daha kaliteli ve üstün olacak. New York’ta da Tanzanya’da da araçları göreceksiniz” dedi.

İşte yerli otomobilin fiyatı! Bakan Özlü açıkladı

Yerli otomobilin dünyada marka olacağını söyleyen Bakan Özlü, “Emsallerinden daha kaliteli ve üstün olacak. New York’ta da Tanzanya’da da araçları göreceksiniz” dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Türkiye'nin yerli otomobil projesinde gelinen son noktayı anlattı.

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İşte yerli otomobilin fiyatı! Bakan Özlü açıkladı

Bakan Özlü, yerli otomobili yapacak şirketin yakında kurulacağını belirterek, "Kesinlikle emsallerinden daha kaliteli daha uygun fiyatlı bir araba üretmek için çalışıyoruz. Modelimizi daha iyi ve fiyat daha üstün kalite üzerine kurmaya çalışıyoruz" dedi. Kurulacak şirkete atanacak CEO için 3 adayla görüştüklerini dile getiren Bakan Özlü, "CEO uluslararası deneyimi olan bir Türk olacak. Otomotiv ve otomotivle ilgili sektörleri tercih ediyoruz.

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İşte yerli otomobilin fiyatı! Bakan Özlü açıkladı

Dünyada bu işi en iyi bilenler kimse onları getireceğiz. Çünkü bir dünya otomobili yapmak istiyoruz" diye konuştu.

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İşte yerli otomobilin fiyatı! Bakan Özlü açıkladı

NEW YORK'A SATILACAK: Bir dünya otomobili yapmak istediklerini anlatan Özlü, şunları anlattı: "Rakipleriyle yarışabilen bir otomobil olacak. İhraç edemeyeceğimiz hiçbir şey yapmayacağız. Ne yaparsak yapalım küresel pazara entegre olabilecek şekilde yapacağız. Sadece Türkiye'de değil New York, Tanzanya ve Astana'da da satacağız. Yurtdışına gittiğinizde bizim arabalarımızın oralarda dolaştığını göreceksiniz."

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