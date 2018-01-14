İşte türkücü Ceylan'ın herkesten sakladığı oğlu

İşte türkücü Ceylan'ın herkesten sakladığı oğlu

Konserlerine devam eden ancak herhangi bir albüm çalışması yapmayan ünlü türkücü Ceylan, uzun zaman sonra ilk kez ekranlara çıkmış, Seda Sayan'ın programına konuk olmuştu. Saçlarını siyaha boyatan ve kısa kestiren Ceylan'ın yeni imajı da oldukça dikkat çekmişti. Öte yandan programda Ceylan'ın kızı Melodi'nin şarkı söylediği video yayınlanmış ve Melodi'nin sesi herkesi büyülemişti.
İşte o video..

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İşte türkücü Ceylan'ın herkesten sakladığı oğlu

Ünlü türkücü bu sefer de herkesten sakladığı oğlu Yiğit'le bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa "Aslan oğlum Yiğitim benim iyiki varsın seni çook seviyorum annem" notunu düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan türkücünün fotoğrafı, kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı.

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İşte türkücü Ceylan'ın herkesten sakladığı oğlu

CEYLAN'IN İKİ ÇOCUĞU VAR: Melodi ve Yiğit isimli 2 çocuğu olan Ceylan, bugüne kadar dört evlilik gerçekleştirdi. Ceylan'ın kızı Melodi şu anda Kanada'da master yapıyor. Ceylan’ın eşleri: Güçal Tanören (2011–2012), Murat Kurşun (2006–2007), Ahmet Tatlı (2000–2002), Erhan Bozkurt (1991–1992)

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İşte türkücü Ceylan'ın herkesten sakladığı oğlu

Ceylan’ın ilk eşi Erhan Bozkurt’tan olan 21 yaşındaki Melodi’nin annesinden farklı bir yol izlediği ve “iktisatçı” olmaya karar verdiği biliniyor. Melodi Bozkurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştu.

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