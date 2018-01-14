İşte türkücü Ceylan'ın herkesten sakladığı oğlu

Konserlerine devam eden ancak herhangi bir albüm çalışması yapmayan ünlü türkücü Ceylan, uzun zaman sonra ilk kez ekranlara çıkmış, Seda Sayan'ın programına konuk olmuştu. Saçlarını siyaha boyatan ve kısa kestiren Ceylan'ın yeni imajı da oldukça dikkat çekmişti. Öte yandan programda Ceylan'ın kızı Melodi'nin şarkı söylediği video yayınlanmış ve Melodi'nin sesi herkesi büyülemişti.

İşte o video..

