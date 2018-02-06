İşte sözde Öcalan anıtının son hali! Bakın önünde kimler var?

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak imha edilmişti. Altından PKK sığınakları ve mühimmat depoları çıkan Ocalan Anıtı'nın son hali görüntülendi. Devam eden operasyonların ardından Darmık Dağı ve çevresi teröristlerden tamamen temizlendi. ÖSO mensupları da vurulan Öcalan anıtı önünde poz verdi.