İşte sözde Öcalan anıtının son hali! Bakın önünde kimler var?

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak imha edilmişti. Altından PKK sığınakları ve mühimmat depoları çıkan Ocalan Anıtı'nın son hali görüntülendi. Devam eden operasyonların ardından Darmık Dağı ve çevresi teröristlerden tamamen temizlendi. ÖSO mensupları da vurulan Öcalan anıtı önünde poz verdi.
PYD/PKK mensuplarınca, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacına 53 metrelik beton yapı dikilmiş ve üzerine Öcalan posteri yerleştirilmişti.
Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak imha edilmişti.
Sözde Öcalan anıtı vurulduktan sonra SİHA kameralarına böyle yansımıştı...
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