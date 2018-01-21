İşte sınırı geçen komandolardan ilk görüntüler...

İşte sınırı geçen komandolardan ilk görüntüler...

Türk askeri 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında bugün sabah 11.05'te Suriye sınırını geçti, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başladı. Sınırda da hareketli dakikalar ve sevkıyat sürüyor. Anadolu Ajansı operasyondan yeni fotoğraflar geçti. İşte sınırdan ve operasyondan gelen son fotoğraflar... Harekata ÖSO unsurları da katılıyor.... Türk özel kuvvetleri, piyade ve zırhlı araçların saat 12.00 itibarıyla Afrin topraklarında 5 kilometre ilerlediği bilgisi var. AA'nın geçtiği habere göre zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurlar, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti. İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı. Milliyet'in haberine göre ise Hammam köyü yakınlarında Türk askeriyle YPG sıcak çatışmaya girdi. Köy, Reyhanlı'nın hemen kuzeyinde yer alıyor.

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İşte sınırı geçen komandolardan ilk görüntüler...

İşten sınır ötesine geçen komandolardan gelin ilk fotoğraflar...

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İşte sınırı geçen komandolardan ilk görüntüler...

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İşte sınırı geçen komandolardan ilk görüntüler...

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