İşte ölümden dönen Aref'in son durumu!

ANTALYA'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisi sürüyor. Mısırlı yılan ve panzehir uzmanı Dr. Muhammed Şibli, Aref'in 2- 3 gün içinde taburcu olabileceğini belirtti.

İllüzyonist Aref Ghafouri, 15 Temmuz'da, gösteri için geldiği Antalya'da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ elinin bilek üstünden ısırıldı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İlk müdahalesi yapılan ve geceyi burada geçiren Aref, Türkiye'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için Mısır'a götürüldü. Twitter

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AYAĞA KALKAMIYOR VE YÜRÜYEMİYOR: Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi'nde tedaviye alınan Aref'e şu ana kadar 20 tüp panzehir verildi. Genel sağlık durumu iyiye giden Aref'e 4 tüp daha kobra serumu verilecek. El, kol ve yüz bölgesindeki uyuşukluğu geçen Aref'in ayaklarındaki his kaybı ise devam ediyor. Aref, bu nedenle halen ayağa kalkamıyor ve yürüyemiyor.

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TEDAVİ EDİLMESEYDİ ÖLÜRDÜ: Aref'in tedavisini takip eden Mısırlı yılan ve panzehir uzmanı Dr. Muhammed Şibli, illüzyonisti ısıran yılanın Mısır kobrası (Egyptian Cobra) olduğunu söyledi. Bu yılan türünün Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşadığını, dünyadaki en tehlikeli 10 yılandan biri olduğunu belirten Dr. Şibli, "Bu tür yılanların ısırığının tahribatı, vücudun direnci, zerk edilen zehrin miktarı ve diğer etkenlerle doğrudan bağlantılı. Zehri son derece öldürücüdür. İnsanı ne kadar sürede öldüreceği konusunda bir zaman belirlemek zor. Ancak tedavisi yapılmadığı takdirde ölüm kaçınılmazdır" dedi. Twitter

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