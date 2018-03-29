İşte MİT tarafından Balkanlar'da yakalanan 6 FETÖ'cü

MİT, FETÖ/PDY'nin Balkan yapılanmasına ağır darbe vurduğu bir operasyonla 6 örgüt mensubunu Türkiye'ye getirdi. MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.