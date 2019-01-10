İşte kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 14 ilde, 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil edildi.



Bingöl'de aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda ve Genç ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 10 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanları da idari izinli sayılacak.



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