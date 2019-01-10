İşte kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

Türkiye kar yağışı altında, buzlanma ve soğuk hava şartları nedeni ile eğitime de zaman zaman ara veriliyor. İşte 10 Ocak 2018 tarihinde kar tatili ilan edilen il ve ilçelerin listesi..

İşte kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 14 ilde, 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil edildi.

Bingöl'de aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda ve Genç ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 10 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanları da idari izinli sayılacak.

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İşte kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

Van'ın Çatak ilçesinde, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

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İşte kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Perşembe günü eğitim yapılmayacak. Bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

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İşte kar tatili ilan edilen il ve ilçeler

Kars'ta, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.


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