İşte kar nedeniyle okulların tatil olduğu iller

Olumsuz hava şartları ve ulaşım engeli sebebiyle Bingöl'ün Karlıova ilçesi ve Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde okullar 11 Ocak Cuma günü tatil edildi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, bir yandan da kar tatili haberleri gelmeye başladı. Olumsuz hava şartları ve ulaşım engeli sebebiyle Bingöl'ün Karlıova ilçesi, Samsun'un Tekkeköy ilçesi ve Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde okullar 11 Ocak Cuma günü tatil edildi.



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SAMSUN Samsun'un Tekkeköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime 11 Ocak Cuma günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Tekkeköy ilçesinde tipi ve rüzgarın sürüklediği kar sonucu mahalle yollarının kapandığı bildirildi.

Kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, ilçe merkezine taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrenciler için eğitime 11 Ocak Cuma günü bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Twitter

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BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki okullarda yoğun kar nedeniyle 11 Ocak Cuma günü eğitim öğretime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar dolayısıyla ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime cuma günü ara verildiği bildirildi. Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



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