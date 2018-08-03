İşte Erdoğan Kabinesi'nin İlk 100 günlük icraat programı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk 100 günlük icraat programını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıkladı. İşte o program...

İşte Erdoğan Kabinesi'nin İlk 100 günlük icraat programı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. 100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatlar arasında en dikkat çekenlerden bazıları şunlardı:
- Emlak Bankası geri dönecek...
- Musul ve Basra başkonsoloslukları yeniden açılacak.
- Emniyet'e amir, polis ve bekçi olarak 32 bin kişi alınacak...
- 20 bin yeni sözleşmeli öğretmen atanacak...

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İşte Erdoğan Kabinesi'nin İlk 100 günlük icraat programı...

İşte 100 günlük icraat programında yer alan projeler...

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İşte Erdoğan Kabinesi'nin İlk 100 günlük icraat programı...

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İşte Erdoğan Kabinesi'nin İlk 100 günlük icraat programı...

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