İşte en doğal halim dedi makyajsız fotoğrafını paylaştı

Neslihan Atagül makyajsız fotoğrafını paylaştı. Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Henüz 8 yaşındayken oyuncu olmayı kafasına koymuş. 13 yaşına geldiğinde Neşe Erberk'in sahibi olduğu Erberk Ajans'ın numarasını bulup adresini almış ve annesiyle gidip kaydını yaptırmış. Bir ay sonra da bir Reklam filminde oynamış. Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından makyajsız bir videosunu paylaştı. Atagül'ün videosunda yüzünün yorgun görüntüsü ve gözaltındaki şişlikler dikkat çekti. Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.
Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.
Birçok meslektaşına nasip olmayan başarılı kariyerine ve yıllara meydan okuyan görüntüsüne rağmen "Hayatım boyunca hep kendime güvensiz oldum. Bunu günlük hayatımda hala yaşıyorum" diyen ünlü oyuncu bu konuda sağlam bir adım attı.
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