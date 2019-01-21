İşte dünyanın en seksi sol beki
İngiltere'de Fylde Ladies Kadın Futbol Takımı forması giyen Yeni Zelandalı futbolcu Laura Merrin, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Laura Merrin, "dünyanın en seksi sol beki" olarak tanınıyor.
Fylde Ladies Kadın Futbol Takımı forması giyen Yeni Zelandalı futbolcu Laura Merrin'ın Instagram'da 75 bin takipçisi bulunuyor. Güzel futbolcu, paylaşımlarıyla yürek hoplatıyor.
Fitness, alışveriş ve ev hallerini paylaşan Merrin'in bir fitness blogu var ve zamanının büyük bir kısmını ona harcıyor.
Ancak 22 yaşındaki sol bek, futbol kariyerini ilerletmek istiyor.
Merrin, Yeni Zelanda'da doğdu ve Blackburn Rovers'da çalışma hayatına başladı.