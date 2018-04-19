İşte cumhurbaşkanı adayları! Erken seçimde bomba isimler var...

TÜRKİYE 24 Haziran 2018'de erken seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları da bir bir ortaya çıkmaya başladı... Kimler cumhurbaşkanı adayı oldu?.. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Abdullah Gül Saadet Partisi'nin adayı olacak mı? İşte isimler;

İşte cumhurbaşkanı adayları! Erken seçimde bomba isimler var...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN : MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin '26 Ağustos'ta erken seçime gidelim' çağrısına AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu: 24 Haziran'da erken seçime gidiyoruz... İşte dün saat 15:30'da yapılan bu açıklamayla Türkiye resmen seçim sathı mahalline girdi... Erken seçimi öneren isim olan MHP lideri Bahçeli, akşam saatlerinde yaptığı son açıklamayla 'MHP'nin cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır' dedi. Böylece 24 Haziran seçimi için adaylığı ilk resmileşen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

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İşte cumhurbaşkanı adayları! Erken seçimde bomba isimler var...

MERAL AKŞENER... Meral Akşener, İYİ Parti'yi kurmadan önce cumhurbaşkanı adaylığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasından hemen sonra bir basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday oluyorum" dedi. İYİ Parti seçime katılacak mı katılmayacak mı tartışmaları için de Akşener, "Herkes aklını başına alsın, İYİ Parti seçime katılacak" dedi...

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İşte cumhurbaşkanı adayları! Erken seçimde bomba isimler var...

ABDULLAH GÜL SAADET'İN ADAYI MI?.. Aylardır gündemden bir türlü düşmeyen "Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olacak mı?" sorusu çok kısa bir süre sonra cevabını bulacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz" dedi.

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İşte cumhurbaşkanı adayları! Erken seçimde bomba isimler var...

CHP'NİN ADAYI İLKER BAŞBUĞ MU?.. CHP her ne kadar "Seçime hazırız" dese de 65 gün sonra yapılacak erken seçim için adayını 15 gün içinde belirleyeceğini de açıklayarak kafa karıştırmıştı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk dillendirilen isim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu... CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçenler arasında en dikkat çekeni eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ... Bir süredir cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Başbuğ'un CHP tarafından aday gösterilip gösterilmeyeceği ise merak konusu...

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