İşte bedelli askerlik bekleyen ünlüler!

Dün bedelli askerliğin Ekim ayında gündeme geleceği söylenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi ve bu işin sürüncemede bırakılmadan hemen netleştirilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine bedelli askerlik için yaş ve ücret kesinleştirildi. Bedelli askerlik için beklenen karar geldi.

Son günlerin en çok konuşulan konusu olan bedelli askerlikte yaş sınırı 25'e düşürüldü. Ödenecek bedel 15 bin lira olarak belirlenirken, 25 gün de askerlik süresi konuldu. AK Parti grup başkan vekili Bülent Turan son dakika haberleri verdi. Bugün plan ve bütçe komisyonuna hazırlanan bedelli teklifi gidiyor. 5 milyon kişi bedelli askerlik bekliyordu.