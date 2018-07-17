İşte Aref'in ilk sözleri

Kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından götürüldüğü Mısır Kahire'de tedavisi devam eden Aref Ghafouri, Demirören Haber Ajansı'na sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. DHA muhabirine ses dosyası gönderen Aref Ghafouri, Ayaklarımı hareket ettiremiyorum, kısmi felç olabilirim dedi. Aref Ghafouri, Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir diyorlar. Gelmeseydin çok kötü olabilirdin diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim, yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler dedi.
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