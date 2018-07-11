İşte Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar herkes şoke oldu

Polisin evdeki araması devam ediyor. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Ev ve bahçedeki lüks araçlar uzun süre arandı. Aramalarda bazı belgelere el konuldu. Oktar'ın Çengelköy'deki evinde yapılan aramalarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Getirilenler arasında silahların da olduğu görüldü.

Bu uzun çantalarda uzun namlulu silahlar var. Çok sayıda çelik yelek ve mermi bulunması Adnan Oktar ile adamlarının 'korunma' önleminin ötesinde farklı faaliyetleri olduğunu gösteriyor. Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül, twitter hesabından evden çıkanlara ilişkin 'daha çok şaşıracaksınız' diye yazdı.

KEDİCİKLER ÇİFTE SİLAHLA GEZİYORLARMIŞ : Ceylan Özgül'ün dediğine göre sadece erkekler değil kedicikler de silah taşıyormuş. Ceylan Özgül şunları yazdı: 'Şu an örgütte kod adı Dragos olan merkezi yerleşim yerinin her yerinin kameralarla olmasına şaşıran basın mensubu kardeşlerimi izliyorum. Daha çok şaşıracak Türkiye ortaya çıkanlara. Vitrinde masum görünen bu kadınların bir kısmı çift silahla geziyorlar. Türlü suçlara karıştıklarına şahidim.'