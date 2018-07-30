İstasyonda korku dolu anlar… Topun peşinden koşarken treni fark etmedi…

Avustralya’nin Sidney kentinde bir tren istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü. İstasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, 10 yaşlarında bir çocuk elindeki topla oynayarak perona girerken görülüyor.

Topun kontrolünü kaybeden çocuk bir anda raylara doğru yöneldi. O anlarda bir tren perona yaklaşırken, durumdan habersiz çocuk topu yakalamak için hamle yaptı.

Topu yakaladıktan sonra son anda dengesini toparlayan çocuk trenin çarpmasından kıl payı kurtuldu.

Görüntüleri sosyal medyada yayınlan ulaşım şirketi, peronlarda daha dikkatli olunması konusunda çağrıda bulundu.