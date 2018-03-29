İstanbul'un yanıbaşına kar yağıyor! İstanbul'a da kar yağacak mı?

İlkbahar geldi diye sevinirken İstanbul başta olmak üzere yurdun genelini soğuk ve yağışlı bir hava etkisi altına aldı... İstanbul4un hemen yanıbaşında Bolu'nun Gerede ilçesine ise kar yağdı... Kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti... Meteorolojinin hava tahminleri ne diyor?..

İstanbul'un yanıbaşına kar yağıyor! İstanbul'a da kar yağacak mı?

İSTANBUL soğuk ve sağanak yağışlı havayla boğuşurken, İstanbul'un hemen dibine kar yağdı... Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. İlçede gece etkili olan sağanak, sabah itibarıyla yerini kara bıraktı. İlçe merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Edirne'de aşırı yağışlar nedeniyle Meriç ve Tunca nehirleri taşarken, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Yurdun genelinde soğuk ve yavağışlı bir hava etkili oluyor...

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İstanbul'un yanıbaşına kar yağıyor! İstanbul'a da kar yağacak mı?

Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. İlçede gece etkili olan sağanak, sabah itibarıyla yerini kara bıraktı. İlçe merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.

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İstanbul'un yanıbaşına kar yağıyor! İstanbul'a da kar yağacak mı?

Kar nedeniyle, ilçe merkezinde ve D-100 karayolunun Gerede kesiminde, sürücüler ve vatandaşlar, zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçede en yoğun yağışın görüldüğü Esentepe mevkisinde sokağa çıkan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirip karda eğlendi.

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İstanbul'un yanıbaşına kar yağıyor! İstanbul'a da kar yağacak mı?

Öte yandan, Bolu kent merkezinde gece başlayan sağanak da aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışların gün boyunca aralıklarla devam edeceğini ve hava sıcaklığının cuma gününden itibaren artacağını bildirdi.

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