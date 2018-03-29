İstanbul'un yanıbaşına kar yağıyor! İstanbul'a da kar yağacak mı?

İSTANBUL soğuk ve sağanak yağışlı havayla boğuşurken, İstanbul'un hemen dibine kar yağdı... Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. İlçede gece etkili olan sağanak, sabah itibarıyla yerini kara bıraktı. İlçe merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı. Edirne'de aşırı yağışlar nedeniyle Meriç ve Tunca nehirleri taşarken, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Yurdun genelinde soğuk ve yavağışlı bir hava etkili oluyor...

