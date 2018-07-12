İstanbul'un işlek güzergahında otobüs alev aldı

Alevlerin sardığı otobüsten dumanlar yükselirken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken araçlar ulaşımı kontrollü şekilde sağlandı.
Vatan Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yandı. Yanan otobüsten zaman zaman patlama sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası otobüsteki yangın söndürüldü.
Vatan Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yandı. Yanan otobüsten zaman zaman patlama sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası otobüsteki yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı otobüsten dumanlar yükselirken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken araçlar ulaşımı kontrollü şekilde sağlandı.
Vatan Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yandı. Yanan otobüsten zaman zaman patlama sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası otobüsteki yangın söndürüldü. Alevlerin sardığı otobüsten dumanlar yükselirken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken araçlar ulaşımı kontrollü şekilde sağlandı.
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