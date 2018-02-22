İstanbul'un göbeğinde kadına korkunç saldırı

Beyoğlu'nda Fas uyruklu kadın, bir apartmanın içinde tartıştığı iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı...

İstanbul'un göbeğinde kadına korkunç saldırı

İSTANBUL Beyoğlu'nda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yüzünden yaralandı.Olay Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi'ndeki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Fas uyruklu Azize Khaldi (22) apartman merdivenlerinde tartıştığı iki erkeğin saldırısına uğradı. Darp edilen ve burnundan bıçaklanan kadın kanlar içinde kalırken saldırganlardan biri koşarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis binanın en üst katında oturan ve saldırganlardan biri olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

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İstanbul'un göbeğinde kadına korkunç saldırı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada olayda kullanılan bıçağı delil torbasına koyarak götürdü. Polis olayın sebebini araştırırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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İstanbul'un göbeğinde kadına korkunç saldırı

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İstanbul'un göbeğinde kadına korkunç saldırı

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