İstanbul'un göbeğinde kadına korkunç saldırı

İSTANBUL Beyoğlu'nda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yüzünden yaralandı.Olay Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi'ndeki bir apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Fas uyruklu Azize Khaldi (22) apartman merdivenlerinde tartıştığı iki erkeğin saldırısına uğradı. Darp edilen ve burnundan bıçaklanan kadın kanlar içinde kalırken saldırganlardan biri koşarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis binanın en üst katında oturan ve saldırganlardan biri olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.