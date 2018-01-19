İstanbul’un göbeğinde güpegündüz kız kaçırdılar

Beşiktaş Levent’te ağabeyi ve arkadaşı tarafından güpegündüz zorla bir cipe bindirilerek kaçırılan 20 yaşındaki genç kız, polis ekipleri tarafından tutulduğu binaya düzenlenen baskınla kurtarıldı. Devlet tarafından korumaya alınarak sığınma evine yerleştirilen genç kızın, kaçırıldığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 14.20 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bir AVM’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adıyaman’da yaşadığı öğrenilen 20 yaşındaki Esra G., ailesiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı evden kaçarak İstanbul’a geldi. Kente geldiği gün arkadaşıyla AVM’nin önüne buluşma ayarlayan genç kız, arkadaşını beklediği esnada yanına bir cip yaklaştı. Genç kız arkadaşını beklediği esnada araçtan inen ağabey Mehmet G. ve arkadaşı Mesut G.’yi görünce şoke oldu. Ağabeyi ve arkadaşı tarafından zorla araca bindirilen genç kız kaçırılarak Sultangazi’de bir eve götürüldü. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.