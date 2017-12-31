İstanbul'un bu yüzü İngiliz sandıklarından çıktı

İstanbul'un bu yüzü İngiliz sandıklarından çıktı

İstanbul yüz yıllardır ayakta olan, birçok medeniyet görmüş bir beşik. Üzerinden farklı kültürde birçok insan gelip geçmiş. Jeopolitik konumu tabi ki cabası. Bu sebeplerden dolayı, yıllar yılı birçok belgeselin konusu olmuş. Buna yabancı yayınlarda dahil. Birazdan göreceğiniz görüntüler BBC'nin arşivlerinden çıktı.





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İstanbul'un bu yüzü İngiliz sandıklarından çıktı

BBC arşivlerinden, BBC'nin çocuk programı Blue Peter'ın 1975 yılından İstanbul'la ilgili hazırladığı program tozlu raflardan gün yüzüne çıktı. İstanbul, Blue Peter ekibi tarafından 1975'te iki ayrı yayında ele alınıyor. ilk yayında Eminönü, Galata Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, Eyüp gibi yerlerde yapılan çekimler gösteriliyor. BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini, ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

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İstanbul'un bu yüzü İngiliz sandıklarından çıktı

BBC arşivlerinden, BBC'nin çocuk programı Blue Peter'ın 1975 yılından İstanbul'la ilgili hazırladığı program tozlu raflardan gün yüzüne çıktı. İstanbul, Blue Peter ekibi tarafından 1975'te iki ayrı yayında ele alınıyor. ilk yayında Eminönü, Galata Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, Eyüp gibi yerlerde yapılan çekimler gösteriliyor. BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini, ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

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İstanbul'un bu yüzü İngiliz sandıklarından çıktı

BBC arşivlerinden, BBC'nin çocuk programı Blue Peter'ın 1975 yılından İstanbul'la ilgili hazırladığı program tozlu raflardan gün yüzüne çıktı. İstanbul, Blue Peter ekibi tarafından 1975'te iki ayrı yayında ele alınıyor. ilk yayında Eminönü, Galata Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, Eyüp gibi yerlerde yapılan çekimler gösteriliyor. BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini, ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

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