İstanbullular yılın son gününe sisle uyandı. Sabah erken saatlerde etkili olan sis, ulaşımda aksaklığa neden olmadı. Özellikle Levent, Maslak ve Beşiktaş gibi boğaza yakın bölgelerde etkili olan sis nedeniyle gökdelenler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. Sisli havaya rağmen Ortaköy‘de bazı vatandaşlar balık tutarken, bazı turistler ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kartpostalları andıran görüntüsünü fotoğrafladı.

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