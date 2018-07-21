İstanbullular İzmir'e, İzmirliler İstanbul'a taşınıyor!

Şehirler arası ev taşıma hizmeti veren bir internet sitesinin açıkladığı verilere göre, İstanbullular İzmir, Ankara ve Muğla’ya yerleşiyor

Şehirler arası ev taşıma hizmeti veren bir internet sitesinin açıkladığı verilere göre, İstanbullular İzmir, Ankara ve Muğla’ya yerleşiyor. İzmirliler ise şehir değişikliğinde İstanbul'u tercih ediyor. İstanbul’dan başka bir şehre taşınanların yüzde 12’si İzmir’i tercih ediyor.



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Kasım 2017’de kurulan ve bugüne kadar 4 binin üzerinde taşınma talebine yardımcı olan Rahat Taşın’ın hazırladığı "Türkiye Taşınma Dosyası"na göre, İstanbul’dan başka bir şehre taşınanların yüzde 12’si İzmir’i tercih ediyor. Şehir değiştirenlerin yüzde 8’i Ankara’ya, yine yüzde 8’i de Muğla’ya taşınıyor. İzmirlilerin taşınma konusundaki ilk tercihi ise yüzde 15’lik bir oranla İstanbul olurken yüzde 7’si Ankara’yı tercih ediyor. İzmirlilerin yüzde 5’lik bir kısım ise Bursa’ya taşınıyor. Twitter

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Ankara’nın taşınma verileri analiz edildiğinde şehir değiştirerek taşınanların yüzde 16’sı İstanbul’u, yüzde 9’u İzmir’i, yüzde 5’i Balıkesir ve yüzde 4’ü Antalya’ya taşınıyor.



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