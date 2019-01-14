İstanbullu Gelin'in Esma'sını hiç böyle görmediğiniz! İpek Bilgin şu haliyle şaşırttı

Star TV'nin yaklaşık 2 buçuk sezondur başarı ile devam eden dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin'in Esma Boran'ı İpek Bilgin'in bu halini görünce çok şaşıracaksınız.Dizide dediğim dedik, otoriter bir karaktere hayat veren İpek Bilgin, günlük hayatında bambaşka biri.

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