İstanbullu Gelin'e yeni oyuncu!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 2. yeni sezonu heyecan içinde devam ediyor. Halit Karaata, Halim karakteriyle 39. bölümde İstanbullu Gelin kadrosuna katıldı.

İstanbullu Gelin'e yeni oyuncu!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 2. yeni sezonu heyecan içinde devam ediyor. Peki ama başrollerinde Özcan Deniz (Faruk Boran) ile Aslı Enver'in (Süreyya) oynadığı İstanbullu Gelin'de oyuncu kadrosu sürekli değişiyor. İşte diziye 39. yeni bölümde Halim karakteriyle katılan Halit Karaata...

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İstanbullu Gelin'e yeni oyuncu!

İstanbullu Gelin'de Faruk Boran'ın (Özcan Deniz) eski sevgilisi ve çocuğunun annesini olan Begüm'ün ölümü, Özge Borak'ın diziden ayrılması olarak yorumlanmıştı.
Ancak 23 Şubat Cuma akşamı İstanbullu Gelin'in 38. bölümünü izleyenler hoş bir sürprizle karşılaştı. Özge Borak'ın canlandırdığı Begüm'ün dizideki sahnelerinin bitmediği anlaşıldı. Begüm ile dizinin diğer oyuncuları arasında geçmişte yaşanan konuşmalar ve vedalar son yayınlanan 38. bölümde ekrana geldi. Begüm'ün özellikle oğlu Emir ile yer aldığı duygusal sahneler dikkat çekti. Özge Borak dizide babası Selçuk Borak ile birlikte rol alıyordu. Selçuk Borak ise doktor İbrahim karakterine hayat veriyor.

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İstanbullu Gelin'e yeni oyuncu!

Halit Karaata, Halim karakteriyle 39. bölümde İstanbullu Gelin kadrosuna katıldı. Adem'in hapishaneden ağabeyi olan ve iş hayatında kazıklayarak servet edindiği Halim, intikam için Faruk Boran ile işbirbirligi hazırlığında. Faruk ile Halim'in planları tutacak mı? Adem Halim ile karşılaştığında ne yapacak sorularının cevapları 40. yeni bölümde belli olacak.

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İstanbullu Gelin'e yeni oyuncu!

Hatırlanacağı gibi haber spikerliğinden şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, Star TV’nin cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizisi 'İstanbullu Gelin'e konuk oyuncu olacrak katıldı. Defne Samyeli O3 Medya imzalı 'İstanbullu Gelin'de Garip karakterini canlandıran usta tiyatrocu Tamer Levent’in eski eşi ‘Siren’ karakterini canlandırıyor.

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