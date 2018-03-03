İstanbullu Gelin'e yeni oyuncu!

İstanbullu Gelin'de Faruk Boran'ın (Özcan Deniz) eski sevgilisi ve çocuğunun annesini olan Begüm'ün ölümü, Özge Borak'ın diziden ayrılması olarak yorumlanmıştı.

Ancak 23 Şubat Cuma akşamı İstanbullu Gelin'in 38. bölümünü izleyenler hoş bir sürprizle karşılaştı. Özge Borak'ın canlandırdığı Begüm'ün dizideki sahnelerinin bitmediği anlaşıldı. Begüm ile dizinin diğer oyuncuları arasında geçmişte yaşanan konuşmalar ve vedalar son yayınlanan 38. bölümde ekrana geldi. Begüm'ün özellikle oğlu Emir ile yer aldığı duygusal sahneler dikkat çekti. Özge Borak dizide babası Selçuk Borak ile birlikte rol alıyordu. Selçuk Borak ise doktor İbrahim karakterine hayat veriyor.