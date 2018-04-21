İstanbullu Gelin'e damga vuran Zerrin Özer şarkısı

İstanbullu Gelin dizisinin Süreyya’sı Aslı Enver, bu akşam Star’da ekrana gelen 46. Bölümde Zerrin Özer’in "Kıyamam” adlı şarkısını seslendirdi.

Esma Hanım’ın(İpek Bilgin) beklenmedik teklifi ile Süreyya(Aslı Enver) derneğin yardım gecesinde grubu ile sahne alır. Bu durum herkesi şaşırtırken İpek ve Kıymet’i ise rahatsız eder. Esma ile Süreyya’nın giderek artan yakınlığı kıskanılırken asıl sürpriz konserin sonunda yaşanır. Esma’nın Dernek başkanlığından çekilmesini engellemek isteyen Süreyya öyle bir hamle yapar ki tüm vakıf üyeleri Esma’yı ayakta alkışlar.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır. Boranjet’in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır. Fikret’i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.