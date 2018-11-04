İstanbullu Gelin'de Süreyya ile Faruk'un yatak sahnesi Esma'ya fena yakalandılar

ESMA'YA YAKALANDILAR: Faruk ve Süreyya arasında geçen bu sahnelerde, hiç beklenmeyen bir durum yaşandı.Süreyya’ya bir şey söylemek için bir anda odaya giren Esma, Faruk ve Süreyya’yı yatakta birbirlerine cilve yaparken yakaladı. Bir anda donakalan Esma, şaşkınlıkla geri de gidemedi.