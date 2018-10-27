İstanbullu Gelin'de geceye damga vuran şarkı!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in son bölümüne Esma Sultan'ın yaşadıkları damga vurdu. İstanbullu Gelin'in 26 Ekim Cuma yayınlanan son bölümünde, Faruk'un gerçek babasından şüphelenerek DNA testi yaptırdığını gören Esma evi terk etti. Kendisini Galip'in yanına atan Esma, evlilik teklifine olumlu yanıt vermeyen Galip'ten de bir darbe daha yedi. Ruh hali bozulan Esma, eski yalılarına gitti. Ancak yatak odasında Esma'nın uyuduğunu gören Adem büyük şok yaşadı. Uyandığında karşısında Adem'i gören Esma ise bayıldı.

GALİP'TEN ESMA'YA ROMANTİK EVLİLİK TEKLİFİ Galip evine gelen Esma'nın psikolojisi dağınık bir halde yaptığı evlilik teklifine olumlu yanıt vermemişti. Esma'nın içinde bulunduğu ruh halini düzeltmek isteyen Galip, sevdiği kadına bu defa romantik bir evlilik teklifi yaptı. Galip aile yadigari yüzüğü Esma'nın parmağına takarak evlenme teklif etti.Galip'in evlilik teklifi sırasında çalan şarkı Eylem Aktaş Yüreğimden Tut şarkısı ise sosyal medyada gündem oldu.

  • Medya 27 Ekim 2018 20:01
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