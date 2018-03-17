İstanbullu Gelin'de geceye damga vuran sahne! İzleyenleri gülme krizine soktu

Ekranların sevilerek takip edilen dizisi İstanbullu Gelin'in dün akşam 41. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde Süreyya'nın hazırladığı bekarlığa veda partisinde beklenmeyen bir olay yaşandı. Esma Sultan ile erkek dansçıların aniden kına gecesi gelmesi bekarlığa veda partisinde büyük şaşkınlık yaşattı. Esma Sultan'ın şaşkın bakışları geceye damgasını vurdu. Öte yandan Süreyya'nın ayarladığı erkek dansçıları gören Faruk, Akif ve Murat adeta çılgına döndü. Apar topar kına gecesini sonlandıran gençler soluğu evde eşlerinin azarıyla aldı. İpek ile Fikret arasındaki ilişki Erhan'ın gelişi ile başka bir krize dönüşür. Fikret İpek'e boşanma davası açar.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem, annesinin ondan yıllardır sakladığı sırrın buhranı içerisindedir. Bu gerçeği hazmetmesi kolay olmayacaktır.  Garip, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılır, bu durum Esma ile Garip’in ilişkisini Süreyya ve Faruk’un sorgulamasına neden olacaktır. Akif ve Senem nikaha hazırdır, Süreyya’nın hazırladığı bekarlığa vedada ise beklenmeyen olaylar yaşanacaktır. İpek ve Fikret arasındaki ilişki Erhan’ın gelişi ile başka bir krize dönüşür.  Adem’in Reyhan ile yüzleşmesi kendisi ile ilgili bir çok şeyi sorgulamasına ve bir karar almasına neden olacaktır.

  • Medya 17 Mart 2018 19:39
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