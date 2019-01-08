İstanbullu Gelin yeni bölüm bekleyenlere şok! Star yayın akışından kaldırdı

Star TV'nin en çok izlenen ve en çok ses getiren iddialı yapımlarından biri olan İstanbullu Gelin dizisi yeni bölümü neden yok, 169. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu dizinin hayranlarının gündeminde. Peki, 168. son bölümde sezon finali tadında bir bölüm ile ekrana gelen İstanbullu Gelin'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
3 sezondur her cuma Star TV ekranlarında yayınlanan dizi İstanbullu Gelin reytinglerde de zirveyi kimseye kaptırmadı ve yayınladığı günlerde rakiplerine deyim yerindeyse nal söktürdü. Karşısında fenomen diziler olmasına rağmen İstanbullu Gelin her hafta zirvedeki yerini korudu.
DİZİNİN TEKRARI YAYINDA OLACAK: Cuma akşamı İstabullu Gelin'in yeni bölümünü bekleyenler ise şok olacak, çünkü Star TV dizinin eski bölümünü yeniden ekrana getirecek.
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