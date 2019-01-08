İstanbullu Gelin yeni bölüm bekleyenlere şok! Star yayın akışından kaldırdı

3 sezondur aralıksız Star TV ekranlarında devam eden başarılı dizi İstanbullu Gelin 69. bölüm ne zaman yayınlanacak diye merak edenlere kötü haber! İstanbullu Gelin yeni bölümü Star TV yayın akışında 11 Ocak cuma günü yer almıyor.

İstanbullu Gelin yeni bölüm bekleyenlere şok! Star yayın akışından kaldırdı

Star TV'nin en çok izlenen ve en çok ses getiren iddialı yapımlarından biri olan İstanbullu Gelin dizisi yeni bölümü neden yok, 169. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu dizinin hayranlarının gündeminde. Peki, 168. son bölümde sezon finali tadında bir bölüm ile ekrana gelen İstanbullu Gelin'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

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İstanbullu Gelin yeni bölüm bekleyenlere şok! Star yayın akışından kaldırdı

3 sezondur her cuma Star TV ekranlarında yayınlanan dizi İstanbullu Gelin reytinglerde de zirveyi kimseye kaptırmadı ve yayınladığı günlerde rakiplerine deyim yerindeyse nal söktürdü. Karşısında fenomen diziler olmasına rağmen İstanbullu Gelin her hafta zirvedeki yerini korudu.

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İstanbullu Gelin yeni bölüm bekleyenlere şok! Star yayın akışından kaldırdı

STAR TV YAYIN AKIŞINDA YOK: Yeni bölüm fragmanlarını bekleyen izleyicilere ise kötü heber! İstanbullu Gelin yeni bölüm bu hafta yani 11 Ocak cuma akşamı da yayınlanmayacak. Star TV yayın akışından İstanbullu Gelin'i kaldırdı.

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İstanbullu Gelin yeni bölüm bekleyenlere şok! Star yayın akışından kaldırdı

DİZİNİN TEKRARI YAYINDA OLACAK: Cuma akşamı İstabullu Gelin'in yeni bölümünü bekleyenler ise şok olacak, çünkü Star TV dizinin eski bölümünü yeniden ekrana getirecek.

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