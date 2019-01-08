İstanbullu Gelin yeni bölüm bekleyenlere şok! Star yayın akışından kaldırdı

Star TV'nin en çok izlenen ve en çok ses getiren iddialı yapımlarından biri olan İstanbullu Gelin dizisi yeni bölümü neden yok, 169. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu dizinin hayranlarının gündeminde. Peki, 168. son bölümde sezon finali tadında bir bölüm ile ekrana gelen İstanbullu Gelin'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

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