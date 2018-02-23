İstanbullu Gelin dizisinde pes dedirten skandal Özcan Deniz bir anda...

2 sezondur Star Tv ekranların yayınlanan, başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yer aldığı İstanbullu Gelin, televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden biri. Aslı Enver'in canlandırdığı Süreyya karakterinin Faruk Boran'a aşık olması ve Boran malikanesine yerleştikten sonra gelişen olayları anlatan dizi her hafta reytinglerin en üst sıralarında yer alıyor. Öte yandan yine cuma akşamları yayınlanan başrollerinde Burcu Kıratlı ve Emrah'ın yer aldığı Aşk ve Mavi 2 sezondur reytinglerde büyük oynayanlardan. Ekranın en çok dizilerinden olan İstanbullu Gelin ve Aşk ve Mavi seyrederken farkedemeyebiliyoruz ama inanılmaz mantık ve çekim hataları ile dolu diziler. Örneğin bu sahne. Kavga sırada Hasibe, Birgül'ün eşarpını başından alıp fırlatıyor.