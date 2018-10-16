İstanbul'da Pet şişe ile akbil nasıl doldurulur? Pet şişe ile akbil dolumu nasıl yapılır!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geri dönüşüme katkı kapsamında hayata geçirilen Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerinin ilki metronun İTÜ Ayazağa durağında hizmete açıldı.

Önümüzdeki günlerde yaygınlaması beklenen Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri atık pet şişe ve alüminyum içecek kutusu atan her İstanbulkart kullanıcısının kartına belirli miktar para yüklüyor. 0,5 litrelik pet şişe atana otomatik olarak 3 kuruş para yükleniyor. Yani bir vatandaş toplu taşımalarda tek geçiş hakkı kazanmak istiyorsa (2.60 TL) cihaza 86 şişe atmak durumunda. Geri dönüşüme destek amacıyla yapılan Akıllı Geri Dönüşüm Konteynera 0,33, 0,5, 1 ve 1,5 litrelik pet şişe; 0,33 ve 0,5 litrelik alüminyum içecek kutusu atılabiliyor.