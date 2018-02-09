İstanbul'da korkunç görüntü! Kadına çiçek gönderince...

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada yaralanan M.T.'nin, H.Y.'ye çiçek gönderdiği, bu nedenle kadının eski kocası M.D. ile tartıştığı tespit edildi. Olay günü M.D. ve yanında bulunan A.M. ile ismi tespit edilemeyen 3 kişinin kafeye çağırdıkları M.T.'yi otoparkta vurdukları öğrenildi.