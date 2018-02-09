İstanbul'da korkunç görüntü! Kadına çiçek gönderince...

İSTANBUL Maltepe'de M.T. adlı adam, kafe işleten H.Y. adlı kadına çiçek gönderdi. Kadının eski eşi ve kafe çalışanlarının saldırısına uğrayan adam, 13 kurşunla vurularak yaralandı.

İstanbul'da korkunç görüntü! Kadına çiçek gönderince...

İstanbul Maltepe'de bir kafenin işletmeciliğini yapan kadına çicek gönderdiği için silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen M.T., 13 yerinden vurularak ağır yaralandı. Sokak ortasında yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken şüphelilerin M.T.'ye 19 kurşun sıktığı, 13'ünün isabet ettiği anlaşıldı. Polis, olayda çiçek gönderilen H.Y.'nin eski kocasını gözaltına aldı. Olayla ilgili iki kişi de aranıyor.

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İstanbul'da korkunç görüntü! Kadına çiçek gönderince...

Maltepe Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda M.T. adlı kişi kafenin önündeki otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan M.T., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İstanbul'da korkunç görüntü! Kadına çiçek gönderince...

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada yaralanan M.T.'nin, H.Y.'ye çiçek gönderdiği, bu nedenle kadının eski kocası M.D. ile tartıştığı tespit edildi. Olay günü M.D. ve yanında bulunan A.M. ile ismi tespit edilemeyen 3 kişinin kafeye çağırdıkları M.T.'yi otoparkta vurdukları öğrenildi.

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İstanbul'da korkunç görüntü! Kadına çiçek gönderince...

19 KURŞUN SIKTILAR: Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında M.T.'nin dakikalarca kurşunlandığı,19 kurşundan 13'ünün M.T.'ye isabet ettiği saptandı. Görüntülerde şüphelilerin M.T.'nin yerde hareketsiz kalması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

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