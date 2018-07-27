İstanbul'da korku dolu anlar! Vinç halatı kopunca...

Olay, 19.30 sıralarında İstanbul'un Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi.
İddialara göre vince bağlı halatlardan birinin kopması sonucu asansör bir anda 2 kat aşağıya indi. Asansör içinde bulunan 2 işçi mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, araç ve yaya trafiğine kapattı.
BÜYÜK GÜRÜLTÜ: İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtardı. 2 işçi olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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