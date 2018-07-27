İstanbul'da korku dolu anlar: 3 katlı bina boşaltıldı!

İSTANBUL Sancaktepe'de yağmurun ardından yaşanan toprak kaymasında 2 katlı bir bina çökme riskine karşı boşaltıldı. Binada yaşayan vatandaşların sokaktaki bekleyişi sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul'ın Sancaktepe ilçesi Fatih mahallesinde meydana geldi.

Etkili olan yağışın ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ile birlikte beton duvar büyük bir gürültü ile devrildi.

Binada yaşayanlar büyük bir korku ve panikle binayı boşalttı. Olay yerine İtfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı.