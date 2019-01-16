İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor

Yoğun kar yağışı İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu. D-100 karayolunun bazı bölgelerinin karla kaplandığı görülürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama araçları ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İstanbul'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına 90 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.