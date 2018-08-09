İstanbul'da kamyonet 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

Sancaktepe Emek Mahallesi Fatih Caddesi Yaprak Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Adem A. isimli şahıs kullandığı kamyonetle sokaktan geri geri çıktığı sırada bisiklet süren 3 yaşındaki Adem Ö.’yü altına aldı. Kamyonetin altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan kamyonet şoförü Adem A. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Şüpheli Adem A. ifadesinde, kamyonetle süt ürünleri taşıdığını söyleyerek, “Olay günü araba park halindeydi, bir yere gidecektim. Aracın arkasından dolaşarak aracıma bindim. Yanımda arkadaşım da vardı. Aracı çalıştırdım, geri geri manevra yaptım. Aracın geri görüş kamerası yoktur. Ancak aynalarım sağlamdır, geri manevra yaparken aynalara baktım. Geri giderken sol arka teker bir cismin üzerinden geçti” dedi. Araçtan inerek aracın etrafını kontrol ettiğini söyleyen Adem A., “Çocuğun aracın altında ezildiğini gördüm. Ben çocuk sesi veya ağlaması duymadım. Ben olay nedeniyle şok geçirdiğim için ambulans ve polisi arayamadım, çevredekilerden aramalarını istedim” ifadelerini kullandı.  Mahkemede sorgusu tamamlanan şahıs, sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Güncel 09 Ağustos 2018 08:29
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • xtr 09 Ağustos 2018 08:57 Peki insanları aşırı hız sebebiyle öldüren siyasilerin çocukları neden aynı cezayı yemedi? Üstelik ehliyetsiz. İsim vermiyorum, anladınız siz onu. Adam ağır ağır tedbirli olarak geri geri geliyor. Hız da yapmamış. "Sokakta, caddede bisiklet sürülmez" diye eğitim vermeyen aile suçludur burada. Parklar, meydanlar ne güne duruyor? Eğitim şart arkadaş. Resmen suçlu ailedir. Biz çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz bir bilseniz. Bazı ailelerin çocukları ile diyalogları zaten sıfır. O yüzden eğitim vermelerini beklemek de boş. Fakat garibanı içeri tıkmak, diğerlerinin elini kolunu sallaya sallaya gezmesi, tuhaf olan işte budur. Ha adam kornaya basa basa geri gelse, çevre halkı rahatsız olacak. Her türlü halkta sorun var esasen.

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