İstanbul'da kamyonet 3 yaşındaki çocuğu altına aldı!

xtr 09 Ağustos 2018 08:57 Peki insanları aşırı hız sebebiyle öldüren siyasilerin çocukları neden aynı cezayı yemedi? Üstelik ehliyetsiz. İsim vermiyorum, anladınız siz onu. Adam ağır ağır tedbirli olarak geri geri geliyor. Hız da yapmamış. "Sokakta, caddede bisiklet sürülmez" diye eğitim vermeyen aile suçludur burada. Parklar, meydanlar ne güne duruyor? Eğitim şart arkadaş. Resmen suçlu ailedir. Biz çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz bir bilseniz. Bazı ailelerin çocukları ile diyalogları zaten sıfır. O yüzden eğitim vermelerini beklemek de boş. Fakat garibanı içeri tıkmak, diğerlerinin elini kolunu sallaya sallaya gezmesi, tuhaf olan işte budur. Ha adam kornaya basa basa geri gelse, çevre halkı rahatsız olacak. Her türlü halkta sorun var esasen.