Sancaktepe Emek Mahallesi Fatih Caddesi Yaprak Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Adem A. isimli şahıs kullandığı kamyonetle sokaktan geri geri çıktığı sırada bisiklet süren 3 yaşındaki Adem Ö.’yü altına aldı. Kamyonetin altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan kamyonet şoförü Adem A. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.
Şüpheli Adem A. ifadesinde, kamyonetle süt ürünleri taşıdığını söyleyerek, “Olay günü araba park halindeydi, bir yere gidecektim. Aracın arkasından dolaşarak aracıma bindim. Yanımda arkadaşım da vardı. Aracı çalıştırdım, geri geri manevra yaptım. Aracın geri görüş kamerası yoktur. Ancak aynalarım sağlamdır, geri manevra yaparken aynalara baktım. Geri giderken sol arka teker bir cismin üzerinden geçti” dedi. Araçtan inerek aracın etrafını kontrol ettiğini söyleyen Adem A., “Çocuğun aracın altında ezildiğini gördüm. Ben çocuk sesi veya ağlaması duymadım. Ben olay nedeniyle şok geçirdiğim için ambulans ve polisi arayamadım, çevredekilerden aramalarını istedim” ifadelerini kullandı. Mahkemede sorgusu tamamlanan şahıs, sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN İstanbul'da kamyonet 3 yaşındaki çocuğu altına aldı! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER