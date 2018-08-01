İstanbul’da feci ATV kazası kamerada

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 20.40 sıralarında Beykoz Elmalı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde evine gitmek üzere ATV tipi aracına binen kimliği belirsiz sürücü, kavşağa geldiğinde yavaşladı. O esnada üst yoldan yokuş aşağıya aşırı süratli bir şekilde gelen otomobil, ATV’ye ve bir otomobile çarptı. Çarpma sonucu ATV sürücüsü havalanarak cadde üzerindeki boş araziye uçarken, çarpan otomobil ise arazinin demir kapısını yıktı, diğer otomobil ise ters döndü. Kaza nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan ATV ve otomobil sürücülerin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.