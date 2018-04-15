İstanbul'da dehşet: Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı!

İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna Barajında balık tutan balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasının içinden ceset çıktı. Cesedin 5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğu öğrenildi.

İstanbul'da dehşet: Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı!

İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna Barajında, balıkçıların oltasına takılan büyük bez parçasına sarılı 5 yaşlarında kız çocuğuna ait ceset bulundu.

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İstanbul'da dehşet: Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı!

Olay, saat 04.30 sıralarında Sazlıbosna Barajında meydana geldi. Balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı.

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İstanbul'da dehşet: Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı!

Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı.

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İstanbul'da dehşet: Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı!

Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

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