İstanbul'da dehşet: Balıkçıların oltasına çocuk cesedi takıldı!

Olay, saat 04.30 sıralarında Sazlıbosna Barajında meydana geldi. Balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı.