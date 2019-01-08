İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Zaman zaman Taksim'de etkili olan kar yağışı kısa süreli de olsa İstanbul trafiğini felç etmeye yetti.

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu'nda etkili olurken, tarihi mekanlarda güzel görüntüler meydana getirdi.

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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, başta ana arterler olmak üzere, yolların ulaşıma kapanmaması için tuzlama çalışmaları yapıyor.

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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

Gün içerisinde kentin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde etkisini gösterdi.

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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

Lapa lapa yağan karı gören çok sayıda yerli ve yabancı turist, anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.

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