İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu'nda etkili olurken, tarihi mekanlarda güzel görüntüler meydana getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, başta ana arterler olmak üzere, yolların ulaşıma kapanmaması için tuzlama çalışmaları yapıyor.
Lapa lapa yağan karı gören çok sayıda yerli ve yabancı turist, anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı.
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