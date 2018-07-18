İstanbul'a tatile gelmişti! Genç model ölümle pençeleşiyor

Amerika'dan İstanbul'a tatile gelen model Alexandra Sabuncu, aldığı alkolün etkisiyle 5'inci kattaki evden düşerek yoğun bakıma alındı.

İstanbul'a tatile gelmişti! Genç model ölümle pençeleşiyor

ABD'nin Florida eyaletinden geçen gün Türkiye'ye gelen Türk asıllı John Sabuncu'nun kızı model Alexandra Sabuncu, arkadaşları ile Taksim'de önceki gün buluştu. Burada bir süre eğlendikten sonra iki arkadaşı ile birlikte onların Etiler'deki evine geçti. İddiaya göre önce akşam yemek yediler, ardından da alkol almaya başladılar. Bu sırada Sabuncu camın kenarına geldi ve alkolün etkisiyle dengesini kaybedip 5'inci kattan düştü.

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İstanbul'a tatile gelmişti! Genç model ölümle pençeleşiyor

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR: Sabuncu'nun düştüğünü görmeyen arkadaşları, bir süre evde onu aradılar. Açık pencereyi fark eden gençler, Sabuncu'nun aşağıda kanlar içinde yattığını görünce ambulansı ve polisi aradı. Yoğun bakıma alınan Sabuncu'nun hayati tehlikesi sürüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis alkol alan Sabuncu'nun alkol ile birlikte uyuşturucu almış olabileceği üzerinde duruyor.

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İstanbul'a tatile gelmişti! Genç model ölümle pençeleşiyor

Sabuncu'nun uyuşturucu kullanıp kullanmadığını adli tıpa gönderilen kan örnekleri belirleyecek.

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İstanbul'a tatile gelmişti! Genç model ölümle pençeleşiyor

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