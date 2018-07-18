İstanbul'a tatile gelmişti! Genç model ölümle pençeleşiyor

ABD'nin Florida eyaletinden geçen gün Türkiye'ye gelen Türk asıllı John Sabuncu'nun kızı model Alexandra Sabuncu, arkadaşları ile Taksim'de önceki gün buluştu. Burada bir süre eğlendikten sonra iki arkadaşı ile birlikte onların Etiler'deki evine geçti. İddiaya göre önce akşam yemek yediler, ardından da alkol almaya başladılar. Bu sırada Sabuncu camın kenarına geldi ve alkolün etkisiyle dengesini kaybedip 5'inci kattan düştü.