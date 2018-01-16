İstanbul'a neden kar yağmıyor?

İstanbul'a neden kar yağmıyor?

TMMOB'den 'ısı adası' etkisi açıklaması geldi. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da, örtü şeklinde kar yağışı bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, bunun nedeninin ısı adası etkisi olduğunu söyledi. (Fotoğraflar Edirne, Kırklareli ve Bolu'dan) Kentte kar örtüsü oluşmamasındaki en büyük etkenlerden birinin küresel iklim değişikliği sonucu küresel ısınma sebebiyle şehrin ısı adası gibi davranması olduğunu vurgulayan Köse şunları söyledi:

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İstanbul'a neden kar yağmıyor?

"Yakın yerlerde, Kırklareli'nde, kar yağışı oldu ama İstanbul gibi büyük metropollerde şehir ısı adası sebebiyle kar yağışı zorlaşıyor. Çünkü binaları, evleri ısıtıyoruz. Araçlardan çıkan emisyonlar şehri ısıtıyor. Şehre göre 200 metre daha yüksekte olan Istrancalara Çatalca'ya kar düşüyor. Kentin 1,5 kilometre yukarısına kadar kar şeklinde başlıyor ama şehrin üzerine geldiği zaman alt seviye sıcak olduğu için bu da yağmura dönmesine neden oluyor.

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İstanbul'a neden kar yağmıyor?

Ahmet Köse ayrıca, İstanbul'da beklenen kar yağışının perşembe günü gerçekleşebileceğini söyledi. Köse, "Eğer soğuma tahminlerin bir iki derece daha altına inerse, hafta sonu beklenen ancak gerçekleşmeyen kar örtüsü perşembe günü İstanbul'da yaşanabilir. Cuma, cumartesi ve pazar hava ısınmaya başlayarak 12-13 derecelere çıkacak." şeklinde konuştu

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İstanbul'a neden kar yağmıyor?

TMMOB'den 'ısı adası' etkisi açıklaması geldi. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da, örtü şeklinde kar yağışı bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, bunun nedeninin ısı adası etkisi olduğunu söyledi. (Fotoğraflar Edirne, Kırklareli ve Bolu'dan) Kentte kar örtüsü oluşmamasındaki en büyük etkenlerden birinin küresel iklim değişikliği sonucu küresel ısınma sebebiyle şehrin ısı adası gibi davranması olduğunu vurgulayan Köse şunları söyledi:

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