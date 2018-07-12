İstanbul'a gelen 3 bin 500 Hintlinin ziyareti renkli başladı

İstanbul tatili için heyecanlı olduğunu dile getiren ilaç şirketi çalışanı Deepanshu Agarwal da "Hindistan'da hava çok sıcaktı, İstanbul'da hava da çok güzel. İstanbul'daki 5-6 gün boyunca çok eğleneceğimizi ve güzel zaman geçireceğimizi umuyoruz. Ayrıca alışveriş yapıp İstanbul'u gezeceğiz. İstanbul'da çok fazla görülmeye değer yerler olduğunu biliyoruz. En çok camileri ve Taksim Meydanı, Kapalı Çarşı ve Adalar'ı merak ediyoruz" diye konuştu.