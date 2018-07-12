İstanbul'a gelen 3 bin 500 Hintlinin ziyareti renkli başladı

Forbes dergisine göre 12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 115. zengini olan Hindistanlı iş adamı Dilip Shanghvi, 3500 çalışanını ödül olarak İstanbul'a getirdi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan ilk kafile, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla bu sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan ilk kafile basın mensupları tarafından görüntülendi.
Etkinliğe ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Ajay Setya, "Tüm ekip Hindistan'dan geliyoruz. Hindistan ve dünyanın alanında lider şirketlerinden birini temsil ediyoruz. Buraya 5-6 günlük bir tatil için geldik. Aslında bu, şirketimizin sahibi tarafından iyi iş çıkaran çalışanlara verilmiş bir ödül tatili. Tatil süresince İstanbul'un görülmeye değer yerlerini gezeceğiz" dedi.
İstanbul tatili için heyecanlı olduğunu dile getiren ilaç şirketi çalışanı Deepanshu Agarwal da "Hindistan'da hava çok sıcaktı, İstanbul'da hava da çok güzel. İstanbul'daki 5-6 gün boyunca çok eğleneceğimizi ve güzel zaman geçireceğimizi umuyoruz. Ayrıca alışveriş yapıp İstanbul'u gezeceğiz. İstanbul'da çok fazla görülmeye değer yerler olduğunu biliyoruz. En çok camileri ve Taksim Meydanı, Kapalı Çarşı ve Adalar'ı merak ediyoruz" diye konuştu.
10 milyon dolar bütçeli tatil için tarifeli ve özel uçaklarla kafileler halinde dünden itibaren gelen Hintli çalışanlar, bugün tarihi yarımadayı geziyor. 50'şerlik gruplar halinde dolaşan Hintli çalışanlar, tarihi geçmişi, müzeleri ve yapıları nedeniyle Sultanahmet Meydanı'na hayran kaldı.
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