İstanbul'a gelen 3 bin 500 Hintlinin ziyareti renkli başladı

Forbes dergisine göre 12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 115. zengini olan Hindistanlı iş adamı Dilip Shanghvi, 3500 çalışanını ödül olarak İstanbul'a getirdi.

İstanbul'a gelen 3 bin 500 Hintlinin ziyareti renkli başladı

Forbes dergisine göre 12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 115. zengini olan Hindistanlı iş adamı Dilip Shanghvi, 3500 çalışanını ödül olarak İstanbul'a getirdi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan ilk kafile, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den havalanan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla bu sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan ilk kafile basın mensupları tarafından görüntülendi.

17
İstanbul'a gelen 3 bin 500 Hintlinin ziyareti renkli başladı

Etkinliğe ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Ajay Setya, "Tüm ekip Hindistan'dan geliyoruz. Hindistan ve dünyanın alanında lider şirketlerinden birini temsil ediyoruz. Buraya 5-6 günlük bir tatil için geldik. Aslında bu, şirketimizin sahibi tarafından iyi iş çıkaran çalışanlara verilmiş bir ödül tatili. Tatil süresince İstanbul'un görülmeye değer yerlerini gezeceğiz" dedi.

27
İstanbul'a gelen 3 bin 500 Hintlinin ziyareti renkli başladı

İstanbul tatili için heyecanlı olduğunu dile getiren ilaç şirketi çalışanı Deepanshu Agarwal da "Hindistan'da hava çok sıcaktı, İstanbul'da hava da çok güzel. İstanbul'daki 5-6 gün boyunca çok eğleneceğimizi ve güzel zaman geçireceğimizi umuyoruz. Ayrıca alışveriş yapıp İstanbul'u gezeceğiz. İstanbul'da çok fazla görülmeye değer yerler olduğunu biliyoruz. En çok camileri ve Taksim Meydanı, Kapalı Çarşı ve Adalar'ı merak ediyoruz" diye konuştu.

37
İstanbul'a gelen 3 bin 500 Hintlinin ziyareti renkli başladı

10 milyon dolar bütçeli tatil için tarifeli ve özel uçaklarla kafileler halinde dünden itibaren gelen Hintli çalışanlar, bugün tarihi yarımadayı geziyor. 50'şerlik gruplar halinde dolaşan Hintli çalışanlar, tarihi geçmişi, müzeleri ve yapıları nedeniyle Sultanahmet Meydanı'na hayran kaldı.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro