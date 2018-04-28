İstanbul'a büyük müjde: Sona yaklaşıldı!

İlk rayların döşendiği ve çalışmaların yüzde 90'ının tamamlandığı Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının, yıl sonuna kadar açılması bekliyor.

2014'te temeli atılan M7 olarak adlandırılan metro hattı açıldığında, Mecidiyeköy istasyonu aktarma merkezi olacak. Kabataş ve Mahmutbey yönlerinden gelen yolcular, Yenikapı ve Hacıosman yönlerine metroyla; Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü yönlerine ise metrobüsle aktarma yapabilecek.

Çalışmalar tamamlandığında, Mecidiyeköy istasyonu yer altı meydanına dönüşecek.

Metrobüs ile Yenikapı-Hacıosman metro hattının aktarma noktası olan istasyonda 2 bin metrekarelik bir yer altı meydanı da oluşturulacak. Metrobüsten metroya geçiş koridorları ise 25 metre genişliğinde olacak.