İstanbul liseleri yüzdelik dilimleri 2018 e okulda yok lise taban puanları

MEB 2 Temmuz'da İstanbul'daki liselerin 2018-2019 LGS yüzdelik dilimlerini ve taban puanları ile EYP - EDP puanlarını yayınlamıştı. Ancak daha sonra İstanbul liselerinin yüzdelik dilimleri e okul sisteminden kaldırıldı. MEB'in e okul sisteminde yayınlanan listede sadece kontenjan bilgileri bırakıldı. Yüzdelik dilimlerinin sistemden neden kaldırıldığı bilinmezken ilk gün sisteme bakanlar liselerin yüzdelik dilimlerini gördüler. Sizlere MEB'in ilk gün yayınladığı ve İstanbul liselerinin yüzdelik dilimlerinin yer aldığı listeleri sunuyoruz. Fatih, Beşiktaş. Büyükçekmece, Esenler, Bayrampaşa, Maltepe, Pendik, Üsküdar, Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar başta olmak üzere tüm ilçelerin lise taban puanları ve sıralaması bu ilk listede yer alıyordu.