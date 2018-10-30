İstanbul Havalimanı'na hangi İETT hatları gidiyor? İşte ulaşım alternatifleri

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı, yarından itibaren Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferlerine ev sahipliği yapacak. İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında yıl sonuna kadar taşınılmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla destinasyona uçuş icra edilecek.