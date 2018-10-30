İstanbul Havalimanı'na hangi İETT hatları gidiyor? İşte ulaşım alternatifleri

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı, yarından itibaren Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferlerine ev sahipliği yapacak. İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında yıl sonuna kadar taşınılmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla destinasyona uçuş icra edilecek.
İŞTE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ: Tarifeli seferlerin hizmete girmesiyle Arnavutköy ilçesi sınırlarında bulunan İstanbul Havalimanı'na ulaşım büyük önem kazanacak. Havalimanına ulaşım için ise çok sayıda alternatif bulunuyor. Havalimanına, İETT ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şirketi İstanbul Otobüs A.Ş'nin yeni markası "Havaist" hatlarıyla da ulaşım sağlanacak.
İstanbul Havalimanı'na, Havaist'in "İST1-İST2-İST7" ile "İST19" ve İETT'nin "H2-H3-H4" hatlarıyla seyahat edilebilecek. "Havaist" otobüslerinin ilk etapta belirlenen hat ve güzergahları ise şöyle:
"İST1" İstanbul Havalimanı-Yenikapı hattında Yenikapı, Bakırköy İDO, Kuleli, Başakşehir Metrokentten geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak.
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