İstanbul Havalimanı ismini kim aldı ismini gizli tutuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı avrupanın en büyük dünyanın ise 3. büyük havalimanı olan 'İstanbul Havalimanı' önceki gün görkemli bir törenle kapılarını açtı.
İstanbul Havalimanı'nın adı için bir süredir yaşanan ‘domain (alan adı) kapma çılgınlığı' da yeni bir boyuta taşındı. Hatırlanacağı üzere İstanbul Yeni Havalimanı için henüz açılmadan olası hemen hemen tüm alan adları stokları tükenmişti.
Şu ana kadar öne çıkan "İstanbul Büyük Havalimanı, Hezarfen Ahmet Çelebi, Abdülhamit Han, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fatih Sultan Mehmet…" gibi isimlerin alan adları satın alınmıştı. Domain'i kayıt ettirilen isimlerden biri de bugün resmi tabelası ortaya çıkan "İstanbul Havalimanı / İstanbul Airport" idi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Site Bilgileri Sorgulama" servisine göre "istanbulairport.com.tr" alan adı, Türkiye üzerinden 17 Ağustos 2018 tarihinde tescil ettirildi. 16 Ağustos 2019 tarihine kadar tescilli olan bu alan adının kayıt ettiren kurum ise adının gizli tutulmasını tercih etti.
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