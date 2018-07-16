İsrail’de tutuklanan Ebru Özkan yurda döndü!

İsrail’de tutuklu bulunan ve kısa süre önce serbest bırakılan Ebru Özkan Türkiye’ye döndü. Kudüs’e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran’da Türkiye’ye dönmek için geldiği Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda gözaltına alınan Ebru Özkan Türkiye’ye döndü. Özkan, "Sayın Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular" dedi.

"Çok şükür bitti, vatanımdayım, huzurluyum. Böyle bir değerli günde gelmiş olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim, bir daha bu tarz şeyler yaşatmasın ve birlik beraberliğimizi bozmasın" dedi.