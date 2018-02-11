İsrail'de 'tehlikenin' adı 11 yaşındaki Cena! Bakın kimin kuzeni?

BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTIRIYOR: Evi, Nebi Salih beldesinde haftalık yapılan Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestoların yapıldığı yerin yakınında bulunan Cena'nın yedi yaşından beri çektiği fotoğraf ve görüntüler, on binlerce kişi tarafından izleniyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini belgeleyen Cena, binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Tüm bunlar ise İsrail'in bir kız çocuğunu "tehlike" olarak görmesine neden oluyor.