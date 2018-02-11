İsrail'de 'tehlikenin' adı 11 yaşındaki Cena! Bakın kimin kuzeni?

İsrail, tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin kuzeni 11 yaşındaki Cena Cihad et-Temimi'yi "gelecekte İsrail için güvenlik tehlikesi oluşturan" bir kişi olarak görüyor.

İsrail'de 'tehlikenin' adı 11 yaşındaki Cena! Bakın kimin kuzeni?

İSRAİL, geçen aylarda tutukladığı "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin teyzesinin kızı 11 yaşındaki Cena Cihad et-Temimi'yi "gelecekte İsrail için güvenlik tehlikesi oluşturan" bir kişi olarak görüyor. İsrail kanal 2 televizyonunda yer alan habere göre, İsrail Stratejik İşler Bakanlığına ait bir raporda, Batı Şeria'nın Nebi Salih beldesinde yaşayan Cena hakkında "gelecekte İsrail için güvenlik tehlikesi oluşturan" bir kişi olarak bahsediliyor. İsrail'in onu tehlike olarak görmesinin nedeni ise telefonunun kamerasıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini kaydedip sosyal medya üzerinden binlerce kişiye ulaştırıyor olması...

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İsrail'de 'tehlikenin' adı 11 yaşındaki Cena! Bakın kimin kuzeni?

KUZENİNİN KOPYASI OLACAK: İsrail Stratejik İşler Bakanlığına ait raporda 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle dünyada "Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed et-Temimi'nin teyzesinin kızı Cena'nın, kuzeninin kopyası olacağından söz ediliyor. Nebi Salih beldesinde yaşayan Cena, telefonunun kamerasıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini kaydetmeye ve bunları internet sitelerinde yaymaya çalışıyor.

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İsrail'de 'tehlikenin' adı 11 yaşındaki Cena! Bakın kimin kuzeni?

BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTIRIYOR: Evi, Nebi Salih beldesinde haftalık yapılan Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestoların yapıldığı yerin yakınında bulunan Cena'nın yedi yaşından beri çektiği fotoğraf ve görüntüler, on binlerce kişi tarafından izleniyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini belgeleyen Cena, binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Tüm bunlar ise İsrail'in bir kız çocuğunu "tehlike" olarak görmesine neden oluyor.

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İsrail'de 'tehlikenin' adı 11 yaşındaki Cena! Bakın kimin kuzeni?

ÇOCUKLARIN SESİ OLMAYA KARAR VERDİM: Cena, İsrail'in ihlallerini kaydetmeye 7 yaşında başladığını ifade ederek, "O zamandan bu yana İsrail askerlerinin müdahalelerini, ateş açmalarını, göz yaşartıcı gazlarını, Filistinlileri gözaltına almalarını, öldürmelerini ve halkın maruz kaldığı sıkıntıları kaydeden fotoğraflar çektim." dedi. Cena, Fotoğraf ve görüntü çekmeyi İsrail karşıtı protestolarda Filistinlilere yönelik ihlalleri belgelendiren dayısından küçük yaşta öğrendiğini belirtti. ABD'de doğan, çektiği fotoğraf ve görüntüleri İngilizce yayınlayan Cena, "Memleketimdeki çocukların sesi olmaya karar verdim. Onların sıkıntılarını çektiğim fotoğraf ve görüntülerle dünyaya duyuruyorum." diye konuştu.

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