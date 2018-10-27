İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı

İsrail ordusu tarafından Gazze'deki bazı noktalara uçak ve helikopterlerle saldırı yapıldı. İsrail'in hava saldırısında Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde hasar meydana geldi.

İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlattı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'nin bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den atıldığı belirtilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edildi.

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İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı

5 NOKTAYA HAVA SALDIRI: Ayrıca açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atıldığı ve bunlardan 8'inin orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ile helikopterleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde Hamas'a ait 5 noktaya hava saldırısı düzenledi.

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İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı

HASTANEDE HASAR MEYDANA GELDİ: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınında askeri bir noktaya hava saldırısı sonucu hastanede hasar meydana geldiğini aktardı.

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İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı

Saldırıyı kınayan Kudra, uluslararası kuruluşlara, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sağlık kurumları ve personelinin korunması çağrısında bulundu.

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